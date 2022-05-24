Gaziantep'te yarın başlayacak olan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın en iyi sporcularının bu şampiyonada mücadele vereceğini belirten Espinos, şöyle konuştu:

"Dünyanın en iyi karatecileri, dünya şampiyonaları ve olimpiyatların madalyalı isimleri burada. Organizasyon için her şey hazır. Tüm sporcuların Gaziantep'te unutulmaz günler geçireceğine eminim. Şampiyonada yarışacak sporculara iyi şanslar diliyorum."

Türkiye Karate Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz ise ev sahipliği için kent protokolüne teşekkür etti.

Türk sporu için önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Uğuz, şunları kaydetti:

"Yarın için, Türk sporu için çok önemli bir şampiyonayı yapıyoruz. Dünyada karate sporunda çok önemli yeri olan, olimpiyat şampiyonları, olimpiyat madalyaları geçirmiş, bunları zaferle sonuçlandırmış sporcular yarışacaklar. Parakarate de burada olacak. Bu bizler için büyük bir övünç. Biz sadece sportif alanda değil organizasyon alanında da önemli bir başarı göstereceğimize inanıyorum. İnşallah tüm kategorilerde hedefimiz altın. İnşallah en çok madalya alan ülke olarak birinci olarak bu şampiyonayı sonuçlandırırız."

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Büyükler Karate Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan, Türk milli takımı sporcuları ve katılımcı ülkelerin milli takım temsilcileri katıldı.

25-29 Mayıs tarihlerinde Şahinbey Kapalı Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye'yi 9'u kadın 12'si erkek toplam 21 sporcu temsil edecek.