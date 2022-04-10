57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden start alan yarış, Milas ve Bafa Gölü'nü geçerek Aydın il sınırına geldi. Didim kavşağını geride bırakan sporcular, Büyük Menderes Köprüsü üzerinden geçerek Söke ve Ortaklar yönüne devam etti. Ardından İzmir il sınırını geçen bisikletçiler, Selçuk'tan geçip Şirince'ye geldi. Yeniden Aydın il sınırına giren sporcular, 207,6 kilometre sonunda Kuşadası Limanı'nda finiş yaptı.

Turun ilk gününde 14 ülkeden 25 takımda 167 bisikletçi yarışırken, etabı 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki üçüncü etap zaferine imza attı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen 4 saliselik farkla ikinci, Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Kaden Alexander Groves ise 6 saliselik farkla üçüncü oldu.

Mayolar

Caleb Ewan, hem genel klasman liderinin giyeceği turkuaz mayoyu hem de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kazandı. Ewan, turkuaz mayoyu taşıyacağı için ikinci etapta yeşil mayo Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu Fransa'nın Arkea-Samsic takımından Nicolas Edet elde etti.

Türkiye güzellikleri için verilen beyaz mayoyu ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts aldı. Buts, mayo törenine Rusya'nın saldırısı altındaki ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıktı.

Etap içinde birkaç defa kaza yaşanırken, İspanya'nın Equipo Kern Pharma takımından Hollandalı bisikletçi Danny van der Tuuk bitime yaklaşık 100 kilometre kala düşerek sakatlandı. Tuuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tur, yarın yapılacak 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)- Alaçatı etabıyla devam edecek. Efes Antik Kenti'nden başlayacak yarışta ilk pedal saat 10.45'te çevrilecek.