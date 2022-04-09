57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu

09.04.2022 15:34
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yarın start alacak ve 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek organizasyon öncesinde geçen sene Bodrum'da yanan ormanlara fidan dikildi.

Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün Güvercinlik-Meşelik bölgesinde organize ettiği ağaç dikme törenine Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, protokol üyeleri, bisiklet takımlarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Törenle bisikletçilerin 8 etapta kat edeceği mesafeyi simgelemesi açısından bin 303 fidan toprakla buluştu.

Ağaç dikim töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilal Şentürk, yanan ormanların yeşillendirildiğini belirterek, "Yapılan her işin kalıcı olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisini düzenliyoruz. Turumuz artık kalıcı hale geldi. Ülkemizin tanıtımına, sporun gelişimine, uluslararası katılıma zemin hazırlayan çok güzel bir ortam var. Diğer taraftan geçen yıl bu bölgede büyük bir yangın afeti yaşadık. Muğla Valimizin ve Orman Bölge Müdürümüzün Türkiye Bisiklet Federasyonu ile tur kapsamında yanan alanların yeniden yeşertilmesi için ağaçlandırma faaliyetine katıldık." diye konuştu.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını aktaran Şentürk, "Bir tane Cumhurbaşkanımız, bir tane milletimiz, bir tane de federasyonumuz adına fidan diktik. Bu alanın tamamı ağaçlandırılacak. Yaraların sarıldığını görüyoruz. Yeter ki birlik olalım ve birbirimizi sevelim, yaptığımız işin önemini genç kuşaklara aktaralım. Bugün gencecik yavrularımızla bu etkinliği yaptık. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kendi amacının yanında özellikle çevrenin, doğal güzelliklerin korunması için de güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu ise turun adına kalıcı bir orman oluşturduklarına değinerek, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı'nı oluşturduk. Turumuz bu sene bin 303 kilometre. Bunun için bin 303 ağaç diktik. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu burada ömrü boyunca kalacak. Geçen yıl yanan ormanlarımızın yeniden filizlenmesi için ormanımızı oluşturduk." şeklinde görüş belirtti.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Basın Toplantısı öncesinde de Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde hazırlanan "Filizlenme" konulu fotoğraf sergisinin açılışı da yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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