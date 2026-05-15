60+ Tazelenme Üniversitesi'nden Gençlerle Fit Kampüs Etkinliği

15.05.2026 16:24
Mersin Üniversitesi'nde 60 yaş üstü bireyler gençlerle bir araya gelerek sportif etkinlikler düzenledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri gençlerle "Fit Kampüs: Kuşaklar Arenası" etkinliğinde bir araya geldi.

MEÜ Vadi Spor Tesisleri Halı Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile üniversitede eğitim gören gençler buluştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlikte katılımcılar, oluşturulan karma takımlarla bayrak yarışı ve balon taşıma gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Tazelenme Üniversitesi öğrencisi 70 yaşındaki Bayram Ali Öngel, AA muhabirine, sportif etkinliklerde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversitede okumanın kendisi için bulunmaz şans olduğunu belirten Öngel, "Üniversiteden 3 çocuğumu mezun ettim. 70 yaşımıza geldik ve çocukların okuduğu sıralarda okuyoruz, bu inanılmaz bir duygu. Bugün nefes egzersizi ve bayrak yarışı gibi etkinlikler yaptık. Bayrak yarışında da ben kazandım." dedi.

Kaynak: AA

