Başpehlivan Şimşek, Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Başpehlivan Şimşek, Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti

29.07.2022 12:09
Başpehlivan Şimşek, Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti

661. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Korkuteli Paşa mezarlığında bulunan Toros Kaplanı lakaplı Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti.

661. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Korkuteli Paşa mezarlığında bulunan Toros Kaplanı lakaplı Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Bugün kendime örnek aldığım tanıma şansım olmadığı halde duruşu sevgisi saygısı güreşi insana verdiği değeri küçük büyük olsun makam mevki olsun ayırt etmeksizin bir tuttuğu değerli ustam abim örnek aldığım rahmetli Cengiz Elbeye ustamı kabri başında ziyaret ettim. Tanımasam da sana benzetilmek bile bana yeter mekanın cennet olsun ustam abim." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Korkuteli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Şimşek, Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başpehlivan Şimşek, Cengiz Elbeye'nin mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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