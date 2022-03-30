68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı.
Volkswagen Arena'da düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon ve kulüp başkanları, milli sporcular ile spor camiasından birçok davetli katıldı.
Törende ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:
Gillette Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu
Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: İttifak Holding Konyaspor Takımı ve Teknik Direktörü İlhan Palut
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Busenaz Sürmeneli
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün
Yılın Sporcusu: Mete Gazoz
Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı
Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: Ampute Milli Futbol Takımı
Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü: Simge Aköz
Altınyıldız Classics Ödülü: Mete Gazoz
McDonald's Kırmızı-Beyaz Kadınlar Ödülü: Necla Güngör Kıragası
Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Ada Göney
Old Spice e-Spor Ödülü: Futbolist
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Dünya Etnospor Konfederasyonu
Namık Sevik Özel Ödülü: İrfan Kurtulmuş
Socios.com Taraftar Etkileşimi Ödülü: Galatasaray Kulübü
AXA Sigorta Yılın Antrenörü: Giovanni Guidetti
Kaynak: AA
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