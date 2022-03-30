68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika
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68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı

30.03.2022 22:18
68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı.

Volkswagen Arena'da düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon ve kulüp başkanları, milli sporcular ile spor camiasından birçok davetli katıldı.

Törende ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:

Gillette Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu

Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: İttifak Holding Konyaspor Takımı ve Teknik Direktörü İlhan Palut

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Busenaz Sürmeneli

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün

Yılın Sporcusu: Mete Gazoz

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: Ampute Milli Futbol Takımı

Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü: Simge Aköz

Altınyıldız Classics Ödülü: Mete Gazoz

McDonald's Kırmızı-Beyaz Kadınlar Ödülü: Necla Güngör Kıragası

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Ada Göney

Old Spice e-Spor Ödülü: Futbolist

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Dünya Etnospor Konfederasyonu

Namık Sevik Özel Ödülü: İrfan Kurtulmuş

Socios.com Taraftar Etkileşimi Ödülü: Galatasaray Kulübü

AXA Sigorta Yılın Antrenörü: Giovanni Guidetti

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Volkswagen, Mete Gazoz, Gillette, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika


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