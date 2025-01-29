7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı - Son Dakika
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7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı

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La Liga takımı Valencia'ya transfer olmak üzere olan Eljif Elmas'ın, takımın küme düşme hattında bulunması ve Barcelona'dan 7-1'lik ağır yenilgi alması sonrası karar değiştirdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de de forma giyen Elmas'ın, Leipzig'den Serie A takımı Torino'ya kiralanmak üzere olduğu belirtildi. Elmas'ın bu kararı aldığı ve Torino'nun resmi teklifini kabul ettiği ifade edildi.

29.01.2025 08:57  Güncelleme: 09:09
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Bir zamanlar ülkemizde Süper Lig devi Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın, Leipzig'den İtalya Serie A takımı Torino'ya kiralanmak üzere olduğu ileri sürüldü.

Relevo'nun haberine göre; Elmas, Valencia ile anlaşmaya yakındı ancak Makedon oyuncu son anda görüşmeleri sonlandırdı ve rotasını İtalya'ya kırdı. Küme düşme hattında bulunan Valencia'nın pazar günü Barcelona'ya 7-1 mağlup olmasının da Eljif Elmas'ın İspanyol kulübünden vazgeçme kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

Valencia'nın bu karmaşık durumunun ardından Torino'nun da son birkaç saat içinde 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ilettiği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Eljif Elmas, 18 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacak. Makedon orta saha oyuncusunun yarın Torino'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

1 yıl önce Napoli'den Leipzig'e 24 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Elmas, Alman takımında bu sezon sadece 6 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 89 dakikada 1 asist yaptı.

7-1\'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas\'ın yeni takımı

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Son Dakika Spor 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı - Son Dakika
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