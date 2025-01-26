7 Eylül Turgutlu, Polatlı 1926 Spor'u 5-2 Yenerek Ümit Tazeledi

Spor

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984 evinde Polatlı 1926 Spor'u 5-2 yenerek ümit tazeledi. Turgutlu ekibi 21'inci dakikada Arda ve 27'nci dakikada Furkan'ın golleriyle rakibi karşısında 2-0'lık skoru buldu. İlk devreyi 2-0 önde tamamlayan 7 Eylül Turgutlu ikinci devreye de çok hızlı başladı ve 46'ncı dakikada Arda ile farkı üçe çıkardı: 3-0. Polatlı 49'uncu dakikada Baran'ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Polatlı, bu kez 65'te İbrahim ile gol attı ve tabela 3-2 oldu. Turgutlu'da Furkan 83'üncü dakikada durumu 4-2'ye getirirken, aynı oyuncu 87'nci dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirdi. Mücadeleden 5-2 galip ayrılan Turgutlu 10 puana yükseldi. Polatlı 1926 Spor ise 15 puanda kaldı.