Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte 'deki organizasyonun ikinci etap mücadelelerinde milli takım ilk maçta Norveç 'e 12-10 yenildi. Kadın milliler, ikinci maçında ise Danimarka 'yı 22-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Macaristan, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Avrupa Ragbi Trophy Serisi'nde çeyrek finale çıktı - Son Dakika

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