7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'daki Trophy Serisi'ni 5. sırada bitirdi

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Trophy Serisi'nde 5. oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda milli takım çeyrek finalde İsveç'e yenildikten sonra, sırasıyla Norveç'i 28-7, Finlandiya'yı ise 12-7 yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.
Milli takım bir sonraki Trophy Serisi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mücadele edecek. Buradaki müsabakalar 17-18 Haziran'da oynanacak.
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