Milli takım bir sonraki Trophy Serisi için Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de mücadele edecek. Buradaki müsabakalar 17-18 Haziran'da oynanacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'deki organizasyonda milli takım çeyrek finalde İsveç 'e yenildikten sonra, sırasıyla Norveç 'i 28-7, Finlandiya 'yı ise 12-7 yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Stefan Kuntz: Hem ofansif hem defansif olarak iyi durumdayız

Kaynak: AA

Milli Takım, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'daki Trophy Serisi'ni 5. sırada bitirdi - Son Dakika

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