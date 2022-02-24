73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası - Son Dakika

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda kadın milliler ikinci müsabakalarını oynadı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ikinci maçlarından da galip ayrıldı.

52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu İtalya'dan Giordana Sorrentino'yı, 70 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ise Hindistan'tan Arundhati Choudhary'i yenerek tur atladı.

63 kiloda yarışan Esra Yıldız ise Hollanda'dan Chelsey Heijnen'a yenilerek elendi.