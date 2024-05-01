76ers, Knicks'i mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

76ers, Knicks'i mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı

NBA Doğu Konferansı play-off ilk turunda Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 112-106'lık skorla mağlup ederek seride ikinci galibiyetini elde etti. Tyrese Maxey'in 46 sayı, 9 asistlik performansıyla öne çıkan Philadelphia'da Joel Embiid triple double yaparak takımına katkı sağladı.

01.05.2024 10:29
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NBA'de Doğu Konferansı play-off ilk turunda Philadelphia 76ers konuk olduğu New York Knicks'i 112-106'lık skorla mağlup etti ve seride ikinci galibiyetini aldı.

NBA play-off ilk turunda heyecan Doğu Konferansı'nda oynanan 3 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers deplasmanda mücadele ettiği New York Knicks'i Tyrese Maxey'in son anlarda attığı 3'lükle uzatmaya giden maçta 112-106'lık skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi. Seride ikinci galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey 46 sayı, 9 asistle oynarken, Joel Embiid da 19 sayı, 16 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı. New York'ta ise Jalen Brunson 40 sayı, 6 ribaund ve Josh Hart'ın da 18 sayı, 9 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 106 - Philadelphia 76ers: 112 (3-2)

Cleveland Cavaliers: 104 - Orlando Magic: 103 (3-2)

Milwaukee Bucks: 115 - Indiana Pacers: 92 (2-3) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 76ers, Knicks'i mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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