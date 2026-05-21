8. Etnospor Kültür Festivali Başladı

21.05.2026 14:50
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek, "Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival"in açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı.

Açılışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz. Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz. Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivali bir "aile birlikteliği" olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlar da ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Litvanya'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız. Kıymetli misafirler, festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak. Çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın en erken yaşlarda oynadıkları oyun, izledikleri sporların kendi kültürümüze, mirasımıza ait oyunlar ve sporlar olmasına önem veriyoruz. Birçok alanımız, gençlerin doyasıya eğleneceği, öğreneceği ve köklerine nüfuz edeceği alanlar olarak tasarlandı. Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir."

İnsanların festivalde birlikte izleme, oynama ve deneyimleme imkanına sahip olacağını dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki 4 gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Evet, bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mayıs ayı, fetih ayı. İstanbul'un coşku içinde 29 Mayıs'a hazırlandığı ay içindeyiz. Bu ay içindeki en önemli etkinliklerden birisi de Etnospor. Bu etkinliğin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

