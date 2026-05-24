8. Etnospor Kültür Festivali\'ne Yoğun İlgi

İstanbul'da devam eden 8. Etnospor Kültür Festivali'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler aynı atmosferde buluşuyor.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde çocuklar kadar yetişkinler de eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinlik alanında en büyük ilgiyi gören bölümlerden olan çocuk oyun alanında vatandaşlar, halat çekme, mas güreşi, mangala ve seksek gibi oyunları deneyimlime fırsatı buluyor.

Yetişkinler, çocukluk ve gençliğinde çok sık oynadığı oyunları hatırlayıp nostalji yaparken, bilgisayar ve telefon oyunları kıskacında genellikle evde kalan çocuklar da geleneksel sokak oyunlarını ilk kez deneyimliyor.

Halat çekme oyununa katılan vatandaş Memiş Çakıroğlu, Etnospor Kültür Festivali ile ilgili, "Halat çekmeyi en son askerde oynamıştım. Bu güne nasipmiş. Çok özlemişiz. Eski oyunları hatırlamak lazım. Çocuklar eski oyunları bilmiyor. Bence evde bilgisayar başında vakit geçirmekten çok daha iyi. Etnospor, bizi çocukluğumuza taşıdı. Burada yapılan her şeyi çocukken yaşadık. Şimdiki çocuklar bunların hiçbirini bilmiyor. Bu organizasyonu düzenleyenlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.