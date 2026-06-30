Erzurum'da Yaz Spor Okulları 3 bin sporcunun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Yaz Spor Okulları 3 bin sporcunun katılımıyla açıldı

Erzurum\'da Yaz Spor Okulları 3 bin sporcunun katılımıyla açıldı
30.06.2026 16:32  Güncelleme: 16:48
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın açılışı Erzurum'da yapıldı. Programda 3 bin sporcu yer alırken, jimnastik, tekvando ve karate gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılış programı, Erzurum'da Yakutiye Spor Kampüsü içerisinde bulunan 3 bin kişilik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erzurum'da Yaz Spor Okulları'nın açılış programı, çeşitli branşlarda eğitim görecek sporcular ile antrenörlerin selamlama geçidiyle başladı. Programda daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Aydın Baruş katılımcılara hitap etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yaptığı konuşmada yaz spor okullarının yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla açıldığını belirterek, çocuk ve gençlere verimli, sağlıklı ve başarılı bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. Çakmur, yaz boyunca görev yapacak antrenörlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda eğitim alan genç sporcular tarafından jimnastik, tekvando, karate ve çeşitli spor dallarında gösteriler sunuldu. Gösteriler, salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

Programa Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, antrenörler, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da Yaz Spor Okulları 3 bin sporcunun katılımıyla açıldı - Son Dakika

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