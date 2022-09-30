9. Eker I Run Koşusu'na rekor katılım - Son Dakika
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9. Eker I Run Koşusu'na rekor katılım

30.09.2022 13:53
9. Eker I Run Koşusu'na rekor katılım

Bu sene 9'uncusu düzenlenecek Eker I Run Koşusu'nda 3 bine yakın katılımcı yer alacak.

Bu sene 9'uncusu düzenlenecek Eker I Run Koşusu'nda 3 bine yakın katılımcı yer alacak.

9. Eker I Run, 16 ülkeden 3 bine yakın koşucunun katılımıyla pazar günü start alacak. Uludağ'ın zirvesinden sabah 07.30'da Maraton Startı ile başlayacak organizasyon, Bursa Eker Meydan'da Minik Adımlar, Paten Yarışları, 15K ve 5K yarışları ile devam edecek. "Ritmini Yakala" mottosuyla yapılacak olan 9. Eker I Run'a, koşuya ilgi duyan 7'den 70'e herkes katılabilecek. Profesyonel koşucuların yanında, ilk kez koşacak olanlar da Eker I Run'da kendilerine uygun parkurlar bulabilecek. Organizasyon kapsamında; 42K Maratonu, 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı yapılıyor. Eker I Run'a markaların ve kurumların, Kurumsal Takımları da katılacak.

YARDIMSEVERLİK KOŞUSU İLE 18 STK İÇİN BAĞIŞ TOPLANACAKBu yıl 15. yılını kutlayan Adım Adım oluşumunun iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu'nda, gönüllü koşucular sivil toplum kuruluşlarının projeleri için bağış toplayacak. 9. Eker I Run'da kampanyalarıyla yer alacak; AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Hayata Destek Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Paylaşımcı Toplum Derneği, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMADER), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, UNICEF, Türk Eğitim Derneği için bağış toplanacak.YOĞUN İLGİ NEDENİYLE KAYITLAR KAPANDIYoğun ilgi nedeniyle 9. Eker I Run'ın yetişkin koşuları, paten yarışı kategorilerinde katılımcı kontenjanın dolduğu ve kayıtların kapandı. Bu nedenle yarış günü de etkinlik alanında yetişkin sporcu ve paten yarışı kaydı alınamayacak. Etkinlik günü sadece Minik Adımlar Koşusu için alanda kayıt yaptırılabilecek.

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Kaynak: DHA

Uludağ, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 9. Eker I Run Koşusu'na rekor katılım - Son Dakika

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