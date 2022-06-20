96. Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

96. Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar belli oldu

20.06.2022 14:47
96. Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar belli oldu

Bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nda şampiyonluk için yarışacak atlar ilan edildi.

Bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nda şampiyonluk için yarışacak atlar ilan edildi.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu çim pistinde gerçekleştirilecek 2 bin 400 metrelik koşuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, at yarışının en prestijli kupası için piste çıkacak.

Bu yıl birincilik ödülü 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 1 milyon, üçüncüye, 500 bin, dördüncüye 250 bin, beşinciye ise 125 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak.

96. Gazi Koşusu'na 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.

Yarışlarda boy gösterecek atların isimleri şöyle:

"Age of Fire, Anadolu Gururu, Baba Şahin, Bold Sea Rover, Bright Hope, Cafer Bey, Captain Fantastic, Cheeky Son, Çakırlar, Dollar Man, Final Dance, Hardmet, Maximus Boy, Mystic Power, Rage of the Wind, Royal Baby, Sigoş, Zala Bey, Zorro, Karakraliçe, Mucize Kız, Secret Power"

???????

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi: (2) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi: (2) İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi Baki Ertekin: 'Türkiye'de bir Ali Koç'tur, bir Berna Gözbaşı'dır' Baki Ertekin: 'Türkiye'de bir Ali Koç'tur, bir Berna Gözbaşı'dır'
Kaynak: AA

Gazi Koşusu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 96. Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 21:02:49. #1.12#
SON DAKİKA: 96. Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement