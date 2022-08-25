A. Denizlispor yol haritasını masaya yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi

A. Denizlispor yol haritasını masaya yatırdı

25.08.2022 15:02
A. Denizlispor yol haritasını masaya yatırdı

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, alt yapı hocalarıyla bir araya gelerek, bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, alt yapı hocalarıyla bir araya gelerek, bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alt yapı Sorumlusu Ahmet Yıldırım ve alt yapı takımlarında görev yapan antrenörler katıldı. Sohbet havasında geçen toplantıda alt yapı antrenörleri ile tanışan Mesut Bakkal, alt yapı ve profesyonel takımın bir elmanın iki yarısı gibi olduğunu söyledi.

"Koordineli olarak çalışmamız hedefe ulaşmamızın temelini oluşturacak"

Futbolda oyuncu yetiştirmenin, bugünden yarına hemen sonuç alınacak bir durum olmadığını ifade eden Mesut Bakkal, "Hepimiz alt yapılardan yetişerek bugünlere geldik. Bir oyuncunun yetişmesi için doğru bir çalışma yöntemi, sabır ve zaman gerekiyor. İyi sporcular yetiştirmek için kendimizi de sürekli geliştirmek zorundayız. Alt yapıların başarısı profesyonel takıma, kulübün idari ve mali başarısına da aynı paralellikte yansıyor. Sürekli olarak kendinizi geliştirmenizi ve bu gelişiminize bağlı olarak iyi birey ve iyi sporcu yetiştirmenizi tavsiye ediyorum. Belirlenen plan ve program çerçevesinde ve koordineli olarak çalışmamız hedefe ulaşmamızın temelini oluşturacak" dedi.

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, toplantıda antrenörlerin görüş ve fikirlerini de dinledi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor kendine güveniyor Denizlispor kendine güveniyor Denizlispor, Manisa deplasmanında puan hesapları yapıyor Denizlispor, Manisa deplasmanında puan hesapları yapıyor
Kaynak: İHA

Ahmet Yıldırım, Haluk Ulusoy, Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A. Denizlispor yol haritasını masaya yatırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: A. Denizlispor yol haritasını masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement