A Milli Basketbol Takımı Bosna Hersek'le Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı Bosna Hersek'le Karşılaşıyor

01.07.2026 11:36
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bosna Hersek'e konuk olacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1062. müsabakasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynayan Türkiye, 90 yıllık süreçte 1061 karşılaşma yaptı. Bu müsabakaların 551'ini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

En farklı skorlu galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında yaşadı.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

Ergin Ataman yönetiminde 99. maç

A Milli Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 99. müsabakasına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde oynadığı 98 karşılaşmada 54 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, kariyerine ulusal ve uluslararası birçok kupa sığdıran Ataman yönetiminde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı Bosna Hersek'le Karşılaşıyor - Son Dakika

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