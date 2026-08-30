A Milli Basketbol Takımı İzlanda ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı İzlanda ile Karşılaşıyor

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın İzlanda'ya konuk olarak 1067. maçına çıkıyor.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1067. müsabakasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yılı aşkın süreçte 1066 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 555'ini kazanan Türkiye, 510'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

En farklı galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

Ergin Ataman yönetiminde 104. maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 104. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Ataman yönetiminde oynadığı 103 müsabakada 58 galibiyet ve 45 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı İzlanda ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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