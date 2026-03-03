A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'ı Yendi - Son Dakika
A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'ı Yendi

03.03.2026 00:42
Ömer Faruk ve Tarık, Sırbistan galibiyetinin ardından takım oyununu vurguladı.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic, takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı basketbolcular Ömer Faruk ve Tarık, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 17 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Ömer Faruk Yurtseven, "Herkes kazanmaya çok yardımcı oldu. Çok zor bir maçtı. Herkesin ufak sakatlıkları vardı. Sezonun ortasında herkes yorgun. Buraya gelip bu performansı ortaya koymak kolay değil. Herkese teşekkür ediyorum. Takım oyunu gerekti. Ben ve Tarık bugün biraz daha ağır yükü kaldırdık. Takım olarak çok güzel bir iş yaptık." diye konuştu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki atmosferden övgüyle söz eden 27 yaşındaki pivot, "Salonda çok güzel bir görüntü vardı. Taraftarımızın önünde oynamak ayrı bir enerji veriyor. Sırbistan'ı deplasmanda yendik ama o enerjiyi orada alamadık. Burada apayrı bir heyecan, hazırlık oluyor. Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim. İlk maçta yapamamıştım. Çok iyi başladık. Sonra rakibimiz geri geldi. O hataları düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic: "Yazın inşallah galibiyetlere devam edeceğiz"

Müsabakada 21 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynayan Tarık Biberovic ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Desteklerinden dolayı ay-yıldızlı basketbolseverlere teşekkür eden Tarık, "Buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Türk'ün ne olduğunu herkese, tüm Avrupa'ya gösterdiler. Bizi destekleyip çok yardımcı oldular. Kaliteli bir takımız, bunu gösterdiğimiz için de çok mutluyum. Tüm teknik heyete de teşekkür ederim." dedi.

Tüm amacını "sahada sadece kazanmak" olarak nitelendiren 25 yaşındaki basketbolcu, "Son nefesime kadar devam edeceğim. Sakatlığım o kadar ciddi değil, o kadar etkilemedi. Geçiyor zaten. Bunu önemsemedim. Kazandığımız için çok mutluyum. Yazın da inşallah galibiyetlere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Baskı altında oynamayı sevdiğinin altını çizen Tarık Biberovic, "Bizim takımın, hocanın da dediği gibi nerede ihtiyaç varsa hücum veya savunmada her şeye hazırım. Her basketbolcu gibi hayatımın sonuna kadar baskılı oynamak isteyen biriyim. Bundan keyif alıyorum. Allah'ın izniyle daha uzun yıllar oynamaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

