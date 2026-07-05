A Milli Basketbol Takımı Tarihi Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı Tarihi Maçına Çıkıyor

05.07.2026 11:22
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1063. maçında İsviçre'yi konuk edecek, tarihe tanıklık edecek.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın İsviçre'yi konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 1063. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yıllık süreçte 1062 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 552'sini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

En farklı galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı Tarihi Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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