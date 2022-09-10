Arena Berlin 'de oynanan karşılaşmaya Ay-yıldızlılar Buğrahan Tuncer , Furkan Korkmaz , Cedi Osman , Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa'nın 43-35 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Milli Takım , üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 77-77'lik skorla uzatmalara gitti. Uzatma devresi sonunda Fransa, karşılaşmadan 87-86'lık skorla galip ayrıldı.Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa'da ise Rudy Gobert 20 sayıyla oynadı.

Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Buğrahan Tuncer, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti - Son Dakika

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