A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Arena Berlin'de oynanan karşılaşmaya Ay-yıldızlılar Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa'nın 43-35 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Milli Takım, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 77-77'lik skorla uzatmalara gitti. Uzatma devresi sonunda Fransa, karşılaşmadan 87-86'lık skorla galip ayrıldı.Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa'da ise Rudy Gobert 20 sayıyla oynadı.
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