FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da ilk antrenmanını yaptı. Kondisyon ve güç depolamaya yönelik çalışma gerçekleştiren millilerin kampı, 9 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika

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