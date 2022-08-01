A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da ilk antrenmanını yaptı. Kondisyon ve güç depolamaya yönelik çalışma gerçekleştiren millilerin kampı, 9 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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