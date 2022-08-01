A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı

01.08.2022 23:45
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da ilk antrenmanını yaptı. Kondisyon ve güç depolamaya yönelik çalışma gerçekleştiren millilerin kampı, 9 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatoş'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 23:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement