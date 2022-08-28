Ergin Ataman: "Maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Ergin Ataman: "Maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum"

28.08.2022 22:50
Ergin Ataman: "Maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan maçından sonra yaptığı açıklamada, "Maçı kazanacak duruma da geldik ama son 3 dakika içinde özellikle maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan maçından sonra yaptığı açıklamada, "Maçı kazanacak duruma da geldik ama son 3 dakika içinde özellikle maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum. Türk Milli Takımı'na büyük bir saygısızlık" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 79-72'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçı iki bölümde analiz etmemiz lazım. Maça kötü başladık. Maçın başında Jokic'i bir türlü durduramadık. Pota altından sayılar yedik. Yardım getirdik, Lucic'ten dış atışlar yedik. Her pozisyonda mağlup olmamız moral düşürdü. İkinci yarıya farklı strateji ile başladık. Sertaç ve Alperen'i beraber kullandık. Jokic üzerinden 2'li, 3'lü sıkıştırmalar yaptık. Oyunu hızlandırmaya çalıştık ve başarılı olduk. Hızlı hücumlarla maça ortak olduk. Maçı kazanacak duruma da geldik ama son 3 dakika içinde özellikle maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum. Türk Milli Takımı'na büyük bir saygısızlık. Bizim de yaptığımız hatalar var ama FIBA Merkez Hakem Kurulu umarım özellikle son periyodu iyice izler. Zor bir maçtı, biliyorduk. Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden. İkinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Bu savunma ve mücadeleyi Avrupa Şampiyonası'na taşırsak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hakemler maçın sonunda topu potaya artırmadılar. Önümüze bakacağız. Oyuncularımın ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Oyunculardan Furkan Korkmaz ise, "Maçı ikinci yarıya bıraktık. Taraftarımızın desteği ile çok büyük geri dönüş yaptık ama sonlandıramadık. Avrupa Şampiyonası'na moralli gidecektik. Bugünü unutup, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Eksikliklerimiz için daha fazla çalışmalıyız. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak ikinci yarı çok iyi mücadele ettik. Biraz dinlendikten sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık
Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ergin Ataman, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan
22:17 Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor
22:02 Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı
21:44 Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan
21:44 Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti
21:32 CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir
21:28 Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı
21:22 Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti
21:16 AK Parti mücadelede vites artırdı! En kritik seçmen grubu ikna edilecek
21:08 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un en mutlu gününe çok sayıda ünlü eşlik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 22:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ergin Ataman: "Maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement