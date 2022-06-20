Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplandı. Yaklaşık üç saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanında ING Basketbol Süper Ligi 'nde sezonu bitiren oyuncular da yer aldı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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