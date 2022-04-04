A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

04.04.2022 17:06
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene'ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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