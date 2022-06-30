A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu

30.06.2022 14:21
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takımın 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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