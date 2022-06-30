Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takımın 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şu şekilde:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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