A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika'ya konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup 4. maçında yarın deplasmanda Belçika'yla karşılaşacak.
Belçika'nın Hasselt şehrinde TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşma Alverberg Spor Salonu'nda oynanacak.
Grupta ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, 4 puanla Yunanistan'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Belçika ise 3 maç sonunda 1 puanla son sırada yer alıyor.
Belçika'yı 5 Ocak'ta Kastamonu'da oynanan maçta 30-25 yenen milli takım, rakibini deplasmanda da yenmek için sahaya çıkacak.
Kaynak: AA
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