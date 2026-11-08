A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'e 45-31 yenilerek ikinci maçından mağlup ayrıldı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Norveç'e 45-31 yenildi.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Norveç, 22-15 önde bitirdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren konuk ekip, müsabakadan 45-31 galip ayrıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi de mücadeleyi tribünde takip etti.

Ay-yıldızlılar, Avusturya, Norveç ve Gürcistan'ın yer aldığı 2. Grup'ta üçüncü ve dördüncü maçlarını Mart 2027'de, son iki maçını ise Mayıs 2027'de yapacak.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.