A Milli Erkek Hentbol Takımı, Portekiz'e mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1'inci Grup'taki ilk maçta Portekiz 'e 44-27 mağlup oldu. Matosinhos Senhora Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikası ev sahibi Portekiz'in 8-3'lük üstünlüğü ile geçilirken, karşılaşmanın ilk yarısını Portekiz 24-12'lik skorla önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Portekiz, maçı 44-27'lık skorla kazandı.

Kaynak: DHA

Portekiz, Spor, Son Dakika

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