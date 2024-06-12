A Milli Futbol Takımı, Almanya'da taraftara açık antrenman yaptı

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları için geldiği Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki ilk idmanını taraftara açık gerçekleştirdi.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 için dün akşam saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği Hannover'e bağlı Barsinghausen kasabasına gelen A Milli Futbol Takımı, bugün ise aynı kasabada bulunan August-Wenzel Stadyumu'nda taraftara açık antrenman yaptı. Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği idmana milliler, düz koşuyla başladı. Ay-yıldızlı futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçla noktaladı.

Millilerde İrfan Can Kahveci ve Mert Günok tedbir amaçlı idmana katılmazken, Zeki Çelik ile Ferdi Kadıoğlu da takımdan ayrı çalıştı.

İlk etapta takımla birlikte yer alan Samet Akaydin ile Ahmetcan Kaplan ise antrenmanın ilerleyen bölümünde çalışmalarına bireysel devam etti.

A Milli Takım, idmanın ardından taraftarları selamlayarak stattan ayrıldı. - HANNOVER