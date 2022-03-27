A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

27.03.2022 20:33
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 29 Mart Salı günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 29 Mart Salı günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Takımın kamp yaptığı otelde saat 11.00'de salon çalışmasıyla güne başlayan Ay-yıldızlı ekip, mobilizasyon, stabilizasyon ve kuvvet egzersizleri yaptı. Günün ikinci antrenmanı ise saat 16.00'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı; daha sonra da çift kaleli taktik oyun oynandı. Yusuf Yazıcı, hafif sakatlığı nedeniyle bugünkü çalışmada yer almadı.

KONYASPOR BAŞKANI ÖZGÖKÇEN'DEN ZİYARETAntrenmanın başında İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sahaya gelerek Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bir süre görüştü. Özgökçen, İtalya karşısında Ay-yıldızlı ekibe başarılar dileyip Altıntop ve Kuntz'a isimlerine özel hazırlanmış Konyaspor forması hediye etti. Altıntop da misafirperverliğinden dolayı Özgökçen'e teşekkür ederek, kendisine imzalı bir milli takım forması armağan etti.Özgökçen, Altıntop ve Kuntz ile yaptığı sohbette, A Milli Takım'ın Konya'da olmasının kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "Her zaman takımımızı Konya'da ağırlamak isteriz. Konya ve stadyumumuz, milli takım için hep uğurlu olmuştur" dedi. Stefan Kuntz ise "Konya'nın uğurunu ben de duydum. Umarım bunu salı günü görürüz" diye konuştu. Özgökçen, Kuntz'un Abdülkerim Bardakcı ile ilgili övgü dolu sözleri üzerine, "Konyaspor'dan daha fazla oyuncu almanızı bekleriz" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam da Türkiye'de A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine başlamadan önceki dönemde Türk futbolunu çok yakından takip edemediğini belirterek, "Takımları izlemeye başladıktan sonra bazı Anadolu kulüplerinin çok iyi bir felsefeyle hareket ettiğini ve iyi yolda olduklarını gördüm. Konyaspor da bu kulüplerin başında geliyor. Sizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti - Son Dakika
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