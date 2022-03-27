A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 29 Mart Salı günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Takımın kamp yaptığı otelde saat 11.00'de salon çalışmasıyla güne başlayan Ay-yıldızlı ekip, mobilizasyon, stabilizasyon ve kuvvet egzersizleri yaptı. Günün ikinci antrenmanı ise saat 16.00'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı; daha sonra da çift kaleli taktik oyun oynandı. Yusuf Yazıcı, hafif sakatlığı nedeniyle bugünkü çalışmada yer almadı.