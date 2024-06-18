A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 Yendi

Spor

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 85 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 79 Merih Demiral), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+1 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 79 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia (Dk. 85 Zivzivadze), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Dk. 74 Lochoshvili), Mekvabishvili (Dk. 89 Altunashvili), Kochorashvili, Chakvetadze (Dk. 74 Davitashvili), Kvaratskhelia, Mikautadze

Goller: Dk. 25 Mert Müldür, Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 32 Mikautadze (Gürcistan)

Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 89 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Kverkvelia (Gürcistan)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.

65. dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Arda Güler'in ceza sahası dışından uzak mesafeden uzak direğe sert vuruşunda, meşin yuvarlak iki direğin kesiştiği noktanın yakınından filelerle buluştu: 2-1

87. dakikada Zeki Çelik'in sağdan etkili ortasına altıpas önünde iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.

Müsabakanın son anlarında milliler bir gol daha buldu. Gürcistan'ın kullandığı kornerde kalecinin de ileri çıkmasıyla meşin yuvarlağı kazanan millilerde Kerem Aktürkoğlu, yarı sahadan aldığı topla rakip kaleye kadar giderek meşin yuvarlağı 90+7. dakikada boş filelere bıraktı: 3-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve A Milli Futbol Takımı sahadan 3-1 galip ayrıldı.