A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

- A Milli Futbol Takımı, Litvanya hazırlıklarını sürdürdü
İZMİR - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde yarın İzmir'de oynayacağı Litvanya maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubunun dördüncü hafta maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan Rıdvan Yılmaz yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.
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