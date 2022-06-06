A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak

06.06.2022 16:12

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya ile deplasmanda karşılaşacağı Litvanya Futbol Federasyonu (LFF) Stadı, yalnızca 5 bin 67 kapasiteye sahip. Şehir merkezinde yer alan stadyum suni çim zeminle kaplı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya ile deplasmanda karşılaşacağı Litvanya Futbol Federasyonu (LFF) Stadı, yalnızca 5 bin 67 kapasiteye sahip.

Şehir merkezinde yer alan stadyum suni çim zeminle kaplı. Ay-yıldızlı ekip de bu nedenle Riva'daki son antrenmanını suni çimde gerçekleştirmişti.

Stadyumun yalnızca üç tarafında tribün bulunuyor. Tribün yer almayan diğer kalenin arkasında ise antrenman sahası yer alıyor. Oldukça küçük olan tribünlerin hemen arkasında ise ağaçlar bulunuyor.

Litvanya Futbol Federasyonu binası da stadyumun hemen yanında yer alıyor. Stadyum gibi, futbol federasyonu binası da iki katlı ve oldukça küçük bir yapı.

Litvanya ile Türkiye arasında yarın akşam oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak

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A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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