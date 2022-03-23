A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı

23.03.2022 23:09
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın Portekiz ile TSİ 22.45'te oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın Portekiz ile TSİ 22.45'te oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım, zorlu karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Dragao Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Antrenman öncesi sahada toplu fotoğraf çektiren A Milli Takım, ardından antrenmana başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları yapılırken idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği öğrenildi. Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da takip etti.Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu'nun tribünlere Portekiz bayrakları yerleştirdiği görüldü. Karşılaşma yarın Dragao Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak.

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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