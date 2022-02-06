FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Antalya'da kampa girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde Antalya Cosmos Sports Center'da gerçekleştirilecek kamp, 13 Şubat Pazar gününe kadar sürdürecek.

Kamp öncesinde Sevgi Tonguç, Melek Uzunoğlu, Gökşen Fitik ve Elif Bayram kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın kamp kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

İrem Naz Topuz, İlayda Güner (Beşiktaş HDI Sigorta), Sehernaz Çidal, Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Merve Arı, Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), İnci Güçlü (Çankaya Üniversitesi), Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe Safiport), Sude Yılmaz (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Sevgi Uzun (OGM Ormanspor), Melisa Korkmaz (UMF Yapı İzmit Belediyespor)

Grup ve statü

A Milli Takım, elemelerde Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile D Grubu'nda yer alıyor.

Toplam 38 ülkenin katıldığı elemelerde maçlar 4'er takımdan oluşan 8 grup ve 3'er takımdan oluşan 2 grupta yapılıyor. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ve 4 adet en iyi ikinci takım 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçlarının İsrail'in Tel Aviv ve Slovenya'nın Koper ile Celje şehirlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana kentinde oynanacak.

Gruptaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yenen ay-yıldızlılar, ikinci maçında Kocaeli'nde Polonya'yı 52-41 mağlup etti. Millilerin gruptaki diğer maçlarının programı şöyle:

24 Kasım 2022: Türkiye-Arnavutluk

27 Kasım 2022: Türkiye-Slovenya

9 Şubat 2023: Polonya-Türkiye

12 Şubat 2023: Arnavutluk-Türkiye