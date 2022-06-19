A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti

19.06.2022 11:24
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Japonya'ya 83-57 mağlup oldu.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Japonya'ya 83-57 mağlup oldu.

Chiba Port Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 39-23 geride kapattı. Ay-yıldızlılarda; Sevgi Uzun 13, İnci Güçlü 10 ve Tilbe Şenyürek ile Zeynep Şevval Gül 8'er sayı kaydetti. Japonya'da ise Monica Okoye, Shiori Yasuma ve Aika Hirashita 11'er sayıyla oynadı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti - Son Dakika
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