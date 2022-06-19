Chiba Port Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 39-23 geride kapattı. Ay-yıldızlılarda; Sevgi Uzun 13, İnci Güçlü 10 ve Tilbe Şenyürek ile Zeynep Şevval Gül 8'er sayı kaydetti. Japonya'da ise Monica Okoye, Shiori Yasuma ve Aika Hirashita 11'er sayıyla oynadı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.