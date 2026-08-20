A Milli Kadın Basketbol Takımı Medya Gününde Heyecan Dolu Beklentiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü yapıldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon ve oyunculardan Olcay Çakır Turgut hazır bulundu.

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Gülşah Akkaya, "Önemli bir süreçten geçtik. Dünya Kupası elemelerine ev sahipliği yaptık. Başkanımızın vizyonu bu yolculuğun önemli bir parçasıydı. Önümüzde yeni bir heyecan ve büyük bir mücadele var. Takımımıza güvenimiz tam. Hedefimiz en iyi dereceyi elde etmek ve Türk halkının gurur duyacağı bir takım olmak. Bunu da mücadelemizle, duruşumuzla göstermek istiyoruz. Bir sporcu için bunun ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Sayın Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu olarak bizler her zaman takımımızın yanındayız. Eleme maçlarını izlemişsinizdir. Mücadelemizi gördünüz. Bu jenerasyonda yaş ortalamamız 26. Genç bir takımız. İlk hedeflerimize adım adım ulaştık. Teknik ekibimiz takıma hayal kurdurtuyor. Sağlam adımları atarak bu hedeflere sporcularımızın ulaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Yılmaz, takımın uzun zamandır antrenman yaptığını belirterek şunları söyledi:

"3 Ağustos'tan beri kamptayız. Kızlar aslında hazır geldi, beklediğimizden iyilerdi. Dünya Kupası'nın öneminin onlar da farkında. Grubumuz zorlu ama adım adım gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için ciddi çalışıyorlar ve hiç şikayet etmediler. WNBA'deki oyuncuların geç gelmesi bizim için bir problem yaratıyor. İnşallah sakatlıksız atlatırız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Berlin'deki maçlarda ev sahibi avantajını da elde etmek istiyoruz. Seyirciyle daha iyi işler yapacağız. Umarım iyi bir turnuva geçiririz."

Andrea Mazzon: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve hazır olacağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, organizasyon öncesi hazırlıkların iyi gittiğini kaydetti.

Tüm oyuncuları eşit seviyeye getirmek için çalıştıklarını anlatan Mazzon, şunları ifade etti:

"Şu anda 10 üzerinden 7 düzeyindeyiz. Önümüzdeki idmanlarımız bizi organizasyona hazırlayacak. Bazı kızlarımızda fiziksel sorunlar var ama büyük bir sorun yok. Çok şanslıyız. Güzel bir tesisimiz var. Federasyonumuz bizi inanılmaz bir şekilde destekliyor. Takımdaki hiç kimsenin bize sağlanan imkanlar hakkında bir şikayeti olamaz diye düşünüyorum. Oyuncuların tek yapması gereken şey basket atmak. Çok pozitifim. Negatif enerji sadece olumsuz düşünceyi getirir. Çok şanslıyız çünkü Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor ve onlara ihtiyacımız var. Çok destekçimiz olacak. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız ve hazır olacağız. Sonuç olarak dünyanın en iyi 16 takımından biri olduğumuz için gurur duymalıyız. Bu kolay bir şey değil. Gruba baktığımızda şu an bir stratejimiz olamaz. Önce kendimizi düşünmemiz gerekiyor. Kibirli şeyler söylemek istemem ama öncelikle diğerleri bize göre oynamalı. Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerektiğini takımımız da anlamalı. Grubumuzda Avrupa'nın en iyi takımı var. Avustralya da olimpiyatlarda bronz madalya kazandı ama neden olmasın. Deneyeceğiz."

Mazzon, WNBA'de Connecticut Sun forması giyen Beren Burke'yi yalnızca televizyonda görebildiğini dile getirerek, "ABD ile sadece siyasi değil, basketbol anlamında da büyük bir sorunumuz var. Bütün genç oyuncuları üniversitelerden alıyorlar ve çılgın bir kural koymuşlar. Dünya Kupası başlamadan beş gün önce gelebiliyorlar ama bence milli takımlara bunun faydası olmuyor. Mesela Fransa'nın 12 oyuncusu orada. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Olcay Çakır Turgut: "Adım adım hedefimize yürüdüğümüze inanıyorum"

Milli oyunculardan Olcay Çakır Turgut, hazırlıkların iyi gittiğini belirterek şöyle konuştu:

"Hazırlık maçları yapıyoruz. Adım adım hedefimize yürüdüğümüze inanıyorum. Hayallerimiz çok büyük ama asıl amacımız adım adım gitmek. Uzun aradan sonra yine Dünya Kupası'na katılmak çok önemliydi. Şimdi sırada adım adım giderek gruptan çıkmak var. Grup çok zor ama bundan sonra kolay bir grup olmayacak. Belçika ile takım olarak çok oynamasak da bireysel olarak tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Avustralya ile en son güzel bir maç oynadık ama orada Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemiş bir takım vardı. Şu anki maçta daha sert oynayacaklardır ama burada oynadığımız gibi elimizden geleni yapacağız. Porto Riko'yu çok tanımıyoruz ama gruptan çıkmak için o maçı kesinlikle kazanmalıyız. Birbiriyle bütünleşmiş bir takımız. Beraber zaman geçirmekten çok zevk alıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Herkes en iyisi olsun diye çabalıyor. Genç arkadaşlarımız da bize karşı çok saygılılar. Çok uyumlular. Tecrübesizliklerimiz var gençler olarak ama bizler de yanlarında olarak üstesinden geleceğiz."

Basına açık antrenman yapıldı

Medya gününün ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanın başında Başantrenör Andrea Mazzon, takımı toplayarak konuşma yaptı.

Ardından oyuncular, gruplar halinde pas ve şut çalışması yaptı.