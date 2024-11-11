A Milli Kadın Basketbol Takımı Namağlup İlerliyor

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında Slovakya'yı deplasmanda 65-50 mağlup eden ve finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın menajeri Yasemin Horasan ile Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, gruptan namağlup bir şekilde çıkmak istediklerini belirtti.

Yasemin Horasan ve Nilay Kartaltepe, Gopass Arena'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Yasemin Horasan, "Slovakya maçının zor olacağını biliyorduk. Kızlar, çok iyi mücadele etti. Herkes bu maçın öneminin farkındaydı. Herkesi tebrik ediyorum. Şubatta iki maçımız daha var. Şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizim başka bir hedefimiz de şampiyonaya namağlup bir şekilde katılmak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın zor bir turnuva olduğunu vurgulayan Horasan, "Avrupa Şampiyonası'nda bütün takımların bir hedefi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Herkes, orada elinden geleni yapacaktır ama şampiyonaya daha zaman var." diye konuştu.

Nilay Kartaltepe: "Çok önemli bir galibiyetti"

Nilay Kartaltepe ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Müthiş bir seyirci önünde oynadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok önemli bir galibiyetti. Gruba namağlup bir şekilde devam ediyoruz. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında iki maç daha oynayacaklarını vurgulayan Kartaltepe, "Daha iyi torbalarda olmak istiyoruz. Namağlup bir şekilde gruptan çıkmak istiyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.