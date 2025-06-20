A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'la Karşılaşıyor

20.06.2025 21:21
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Esra Ural Topuz, Yunanistan maçına güçlü ve inançlı çıkacaklarını belirtti.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında yarın ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pivotu Esra Ural Topuz, güçlü ve inançlı bir şekilde sahaya çıkarak galip gelmek istediklerini söyledi.

Esra Ural Topuz, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan milli oyuncu, "Hepimiz, her şeyin, neyin ne olduğunun farkındayız. Bizi nasıl bir atmosferin beklediğinin farkındayız. Bunun için hazırlandık. Bildiğiniz üzere son üç Avrupa Şampiyonası'nda istediklerimizi alamamıştık. Bunun hırsı hepimizde var. Yarın maça üç Avrupa Şampiyonası'nda biriktirdiğimiz hırs ve geçmişten gelen birikimlerle birlikte çok güçlü ve inançlı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Takımda moraller yerinde. Herkes en iyi performansını ortaya koyup sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor." şeklinde konuştu.

"Takım arkadaşlarıma güveniyorum"

Büyük takım tecrübesine sahip olduklarını belirten Esra Ural Topuz, Yunan taraftarların oluşturacağı zorlu atmosferden etkilenmeyeceklerini ifade etti.

Bu tip zor maçları daha önce çok oynadıklarını kaydeden tecrübeli pivot, "Büyük bir destek olacağını, salonun dolu olacağını tahmin ediyoruz. Fakat biz ülkemizde de büyük kulüplerde oynadık. Bence bu tecrübeye sahip oyuncularız. Tabii ki bunun avantajı da dezavantajı da var ama ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hep birlikte bunu avantaja çevireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi, kapasitemizi gösterebildik"

Esra Ural Topuz, Fransa'ya 71-69 yenildikleri gruptaki ilk maçta ortaya koydukları performansla kapasitelerini gösterdiklerini belirtti.

Takımının performansıyla gurur duyduğunu aktaran milli basketbolcu, "Çok güzel bir mücadeleydi. Kendimizi, kapasitemizi gösterebildik. Öncelikle Yunanistan maçını geçelim, sonra konuşalım. Çünkü ben yaşamadan büyük konuşmayı sevmiyorum. Bu maçı geçtikten sonra göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan'la Karşılaşıyor - Son Dakika

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