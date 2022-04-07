A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti

07.04.2022 18:55
A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti

STAT: Lokomotiv PlovdivHAKEMLER: Tanja Racic, Aida Jusufovic, Merima Homarac, Almasa HodzicBULGARİSTAN: Roksana Shahanska, Nikoleta Boycheva, Yana Yordanova (Dk.78 Yuliana Aleksandrova), Yanitsa Ivanova, Nora Dimitrova, Yoana Stankova (Dk.63 Veronika Gotseva), Ivana Naydenova, Eva Dupuy (Dk.

STAT: Lokomotiv Plovdiv

HAKEMLER: Tanja Racic, Aida Jusufovic, Merima Homarac, Almasa Hodzic

BULGARİSTAN: Roksana Shahanska, Nikoleta Boycheva, Yana Yordanova (Dk.78 Yuliana Aleksandrova), Yanitsa Ivanova, Nora Dimitrova, Yoana Stankova (Dk.63 Veronika Gotseva), Ivana Naydenova, Eva Dupuy (Dk.56 Yana Dineva), Lora Petrova, Dimitra Ivanova (Dk.77 Kristiana Karaivanova), Simona Petkova (Dk.56 Polina Rasina)TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ece Tekmen, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu (Dk.90 Tuğba Karataş), Arzu Karabulut (Dk.65 Busem Şeker), Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu (Dk.88 Büşra Kuru), Ece TürkoğluGOLLER: Dk.41 Ece Türkoğlu, Dk.88 Ebru TopçuSARI KARTLAR: Yana Dineva, Nikoleta Boycheva, Elif Keskin, İpek Kaya

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 7. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Milliler, Lokomotiv Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 41. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı. 88. dakikada Ebru Topçu ile bir gol daha bulan A Milli Kadın Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Karşılaşmayı TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de tribünden takip etti. Milliler, bir sonraki maçında 12 Nisan'da İsrail'e konuk olacak.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sonuçtan ve oyundan memnun olduğunu söyledi. İlk deplasman galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduğunu belirten Kıragası, "Müsabakayı gol yemeden tamamlamamız sevindirici. Sırada İsrail maçı var. O karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz üç puan" dedi.


- İstanbul
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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