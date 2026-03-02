A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşacak - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşacak

02.03.2026 10:47
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta ile 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek.

? A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında yarın Malta'yı ağırlayacak.

Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Eugenia Gil Soriano yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan yayımlanacak.

Dünya Kupası elemelerinde B Ligi 2. Grup, Türkiye ve Malta'nın yanı sıra Kuzey İrlanda ve İsviçre de yer alıyor. Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.00'de İsviçre, Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

B Ligi'nde dörderli 4 grupta 16 takım mücadele ediyor. Her gruptan ilk üç ekip, play-off'lara yükselirken, her grubun lideri bir sonraki Kadınlar Milletler Ligi için A Ligi'ne çıkacak.

Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 11 takım katılacak. Ayrıca FIFA'nın kıtalararası play-off'lar aracılığıyla bir takım daha katılım hakkı elde edebilir. A Ligi'ndeki 4 grubun lideri doğrudan Dünya Kupası kotası alacak. Sonbaharda 32 takımın katılacağı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na gidecek diğer 7 takım belirlenecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse)

Forvet: Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV)

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşacak - Son Dakika

