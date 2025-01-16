Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, A Milli Kadın Güreş Takımı'nın teknik kadrosunu açıkladı.

A Milli Kadın Güreş Takımı'nın teknik kadrosu belirlendi. Teknik Direktörlüğe Efraim Kahraman getirilirken, antrenörler ise Hakkı Gürel, Ayhan Sucu, Namık Korkmaz oldu. Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak, A Milli Takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL