Türkiye Güreş Federasyonu, A Milli Kadın Güreş Takımı'nın teknik kadrosunu açıkladı.
A Milli Kadın Güreş Takımı'nın teknik kadrosu belirlendi. Teknik Direktörlüğe Efraim Kahraman getirilirken, antrenörler ise Hakkı Gürel, Ayhan Sucu, Namık Korkmaz oldu. Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak, A Milli Takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
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