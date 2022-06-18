A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir'e mağlup oldu

19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir A Milli Kadın Hentbol Takımı ile oynadığı ikinci özel maçta 34-28 mağlup oldu. Milliler dün oynanan ilk maçı 33-19 kazanmıştı.

Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Hentbol Takımımız, devreyi 14-13 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında öne geçen Cezayir Milli Takımı, maçı 34-28 kazandı.

İstanbul'da çalışmalarını 24 Haziran tarihine kadar sürdürecek olan ay-yıldızlı ekip, 25 Haziran- 5 Temmuz 2022 tarihlerinde Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na katılacak. Milli Takımımız; Makedonya, Sırbistan Portekiz ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise İspanya, Tunus, Hırvatistan ve Cezayir yer alıyor.

Salon: Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu

Hakemler: Tekin Çetin, Yunus Emre Öksüz

Türkiye: Yaren Berfe Göker, Elif Sıla Aydın, Neslihan Çalışkan, Ayşenur Sormaz, Gülcan Tügel, Merve Özbolluk, Ece Sözmen, Ayşenur Kara, Emine Gökdemir, Ceren Demirçelen, Aslı İskit

Cezayir: Salhi Tina, Aroudj Leila, Yelles Serrine, Azzi Sarah, Derradj Imen, Yelles Loud Mila, Djabour Waffya, Taibi Tasmine Shanes, Gabour Naima, Makhloufi Kenza, Boulazrague Djihane, Amrani Nassima, Belouachrani Feriel, Bougeurch Kenza, Gouali Melissa,, Zouaoui Sylia, Boukaabane Merie

(İHA)