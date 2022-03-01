A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda'yı konuk edecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda'yı konuk edecek

01.03.2022 08:59
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda'yı konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında yarın İzlanda ile Kastamonu'da karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında yarın İzlanda ile Kastamonu'da karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem ikilisi Ismailj Metalari ve Nenad Nikolovski yönetecek.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Mart'ta deplasmanda yine İzlanda ile yapacak.

Milliler, grupta Sırbistan ve İsveç ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmişti.

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Avrupa Şampiyonası, Hentbol, İzlanda, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda'yı konuk edecek - Son Dakika


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