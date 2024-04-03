A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ'a mağlup oldu

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A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Fatma Küçükyıldız, Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hatalarımızı düzeltirsek Sırbistan'dan puanla ayrılabiliriz" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Karadağ takımına 30-28 mağlup oldu. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Fatma Küçükyıldız, "Birinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Savunmada ve atak da çok iyi oynadık. İkinci yarıda maalesef birkaç tane pas hatamız oldu. Defansta da iyi oynayamadık. Sırbistan karşısında büyük bir şansımız var. Hatalarımızı düzeltirsek Sırbistan'dan puanla ayrılabiliriz" diye konuştu. - RİZE