A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya 'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları , Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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