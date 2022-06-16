A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

16.06.2022 10:04
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Maroszek Wojciech, Ivanov Ivaylo

Brezilya: Macris, Gabi, Carol, Ana Cristina, Pri Daroit, Diana, Nyeme (L) (Roberta, Kisy, Bergmann, Rosamaria

Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Ayça (L) (Elif, Hande, Derya, Meryem

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

Süre: 122 dakika (27, 33, 30, 32)

(İHA)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

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