A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin\'e Gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk ayak karşılaşmaları için Çin'e gitti.

Ay-yıldızlılar, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

4 Haziran Çarşamba

TSİ 06.30 Fransa - Türkiye

5 Haziran Perşembe

TSİ 14.30 Türkiye - Tayland

7 Haziran Cumartesi

TSİ 10.00 Türkiye - Polonya

8 Haziran Pazar

TSİ 14.30 Çin - Türkiye

A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın - İSTANBUL